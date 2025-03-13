Украинский дипломат раскрыл судьбу утраченных Киевом территорий после переговоров с США

Украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным, раскрыл детали переговоров Украины и США в Джиде, которые остались за рамками заявлений двух стран. В частности, он рассказал о судьбе утраченных Киевом территорий, передает «Би-би-си».

По его словам, Украина не признает находящиеся под контролем РФ территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей российскими и не собирается уходить с территорий этих регионов, которые остаются под украинским контролем.

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В ходе переговоров обсуждался вопрос территориальной целостности республики, но не вопрос территориальных уступок, подчеркнул дипломат. Он заявил, что Киев никогда не признает владение этими территориями Россией. РФ может удерживать эти территории в случае прекращения огня, но не получает их окончательно. Киев признает, что не может вернуть их военным путем, но надеется в дальнейшем сделать это при помощи дипломатии.