Трамп отказался верить союзникам по НАТО об угрозе со стороны России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников Соединенных Штатов по НАТО об угрозе атаки за стороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте журналисты спросили у главы Белого дома, верит ли он в обоснованность заявлений союзников Вашингтона по НАТО о возможности атаки со стороны России.

«Нет… я не вижу, чтобы это произошло», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его словам, присоединение Киева к альянсу не повысит безопасность страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.