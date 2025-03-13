СМИ: Маск тайно посещал Агентство национальной безопасности

Предприниматель, миллиардер и глава Департамента эффективности США (DOGE) Илон Маск тайно посещал Агентство национальной безопасности страны. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как сообщает источник, во время этого визита Маск обсуждал возможные сокращения сотрудников, а также общую деятельность ведомства. При этом один из собеседников издания подчеркнул, что оценивает итоги этого визита «позитивно».

«Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, встречаясь с руководством», — сообщает издание.

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Другой анонимный чиновник заявил Wall Street Journal, что пока остается неясным, узнавал ли Маск о каких-то конкретных операциях агентства. Кроме того, встречу также подтвердил один из представителей самого Агентства национальной безопасности. Он уточнил, что Маск проводил встречу с директором агентства Тимоти Хофом.

Ранее Маск заявил о возможном банкротстве США.