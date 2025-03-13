СМИ: Маск тайно посещал Агентство национальной безопасности

Андрей Дуванов

Предприниматель, миллиардер и глава Департамента эффективности США (DOGE) Илон Маск тайно посещал Агентство национальной безопасности страны. Об этом сообщает Wall Street Journal.

СМИ: Маск тайно посещал Агентство национальной безопасности
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Как сообщает источник, во время этого визита Маск обсуждал возможные сокращения сотрудников, а также общую деятельность ведомства. При этом один из собеседников издания подчеркнул, что оценивает итоги этого визита «позитивно».

«Маск посетил в среду Агентство национальной безопасности США, встречаясь с руководством», — сообщает издание.

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Другой анонимный чиновник заявил Wall Street Journal, что пока остается неясным, узнавал ли Маск о каких-то конкретных операциях агентства. Кроме того, встречу также подтвердил один из представителей самого Агентства национальной безопасности. Он уточнил, что Маск проводил встречу с директором агентства Тимоти Хофом.

Ранее Маск заявил о возможном банкротстве США.