Трамп рассказал о последствиях согласия России на перемирие

Президент США Дональд Трамп предположил, что согласие России на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений по украинскому кризису в ходе брифинга в Белом доме.

«Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы», — заметил Трамп.

По его мнению, после подписания сделки все закончится, никто не пожелает продолжать активные боевые действия.

Трамп оценил переговоры с Россией по украинскому конфликту

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идея о перемирии в целом правильная, но «есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон».