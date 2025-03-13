Глава ЕК призвала к «настоящему мирному соглашению» на Украине

Урегулирование конфликта на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к «настоящему мирному соглашению». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, важно, чтобы «работа велась во имя справедливого и прочного мира для Украины».

«Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение», — добавила фон дер Ляйен.

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Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам было предложено полностью прекратить огонь по всей линии фронта на 30 дней, и Киев согласился пойти на это. Кроме того оно может быть продлено по согласию сторон. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением Вашингтона о прекращении боевых действий на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.