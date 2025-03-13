Трамп обвинил Демпартию в возможном шатдауне в США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность остановки работы американского правительства («шатдаун») на этой неделе. Он подчеркнул, что ответственность за это ляжет на Демократическую партию. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее лидер сенатского меньшинства Чак Шумер предупредил, что работа федерального правительства США может частично остановиться в ночь на 15 марта после того, как сенаторы-демократы откажутся поддержать предложенный республиканцами закон о бюджете.

«Если произойдет шатдаун, то это не вина республиканцев. Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса. При наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина», — отметил Трамп.

Глава США выразил надежду на то, что члены Демпартии все же поддержат законопроект о продолжении работы американского правительства в сенате США.

По словам экспертов, Соединенные Штаты постоянно балансируют на грани шатдауна. Так, в сентябре 2023 года ситуация стала настолько критичной, что Белый дом разместил на сайте серию публикаций с отсчетом времени шатдауна.

Кроме того, кризис наблюдался в феврале 2024 года. Его удалось разрешить после долгих споров и консультаций.

Напомним, что во время шатдауна большинство сотрудников различных федеральных ведомств отправляется в неоплачиваемый отпуск, продолжают работать только специалисты критически значимых учреждений.