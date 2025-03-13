Стали известны «красные линии» Украины в переговорах с Россией

Украина озвучила на переговорах с делегацией США в Джидде 11 марта «красные линии» в переговорах с Россией по урегулированию конфликта.

© Lenta.ru

Об этом пишет «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на причастный к переговорам источник.

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня. (...) Для Украины есть красные линии», — заявил собеседник «ЕП».

Как стало известно изданию, в ходе переговоров в Саудовской Аравии в качестве «красных линий» Киева было упомянуто членство Украины в ЕС и НАТО. Также украинская делегация категорически отказалась обсуждать сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Трамп оценил переговоры с Россией по украинскому конфликту

Ранее президент России Владимир Путин оценил готовность Украины к прекращению огня. По его мнению, Киев должен был попросить США о прекращении огня гораздо раньше.