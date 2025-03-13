Рютте призвал США "не втягивать НАТО" в решение вопроса о Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне призвал не втягивать Североатлантический альянс в вопрос о возможном присоединении Гренландии Соединенными Штатами.

"Что касается того, присоединится ли Гренландия к США, я бы предпочел оставить этот вопрос за пределами данной дискуссии и не втягивать НАТО в это", - сказал Рютте журналистам.

При этом он призвал к более активному противостоянию "России и Китаю" в Арктике.

Рютте также призвал страны НАТО к производству большего количества оружия и поблагодарил Трампа за то, что тот "смог разблокировать" процесс примирения на Украине.