Трамп рассказал об обсуждении с Киевом территориального вопроса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос. В частности, уточнил он, в ходе консультаций идет речь о землях, которые будут потеряны Украиной по итогам конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений о ситуации на Украине перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения», — уточнил Трамп.

Президент не посчитал нужным раскрыть, какие конкретно регионы обсуждались и в каком контексте, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что президент США обсудил украинский кризис в ходе переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Трамп ответил на заявление Путина о перемирии

Трамп пояснил собеседнику, что участники встреч по Украине обсуждали территории и другие связанные с ними вопросы.