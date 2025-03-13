Трамп рассказал об обсуждении с Киевом территориального вопроса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос. В частности, уточнил он, в ходе консультаций идет речь о землях, которые будут потеряны Украиной по итогам конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений о ситуации на Украине перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения», — уточнил Трамп.
Президент не посчитал нужным раскрыть, какие конкретно регионы обсуждались и в каком контексте, отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что президент США обсудил украинский кризис в ходе переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Трамп ответил на заявление Путина о перемирии
Трамп пояснил собеседнику, что участники встреч по Украине обсуждали территории и другие связанные с ними вопросы.