Трамп оценил переговоры с Россией по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп оценил ход переговоров с Россией по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Трампа, его спецпосланник Стив Уиткофф оценивает переговоры с Россией «положительно» — в данный момент он находится в Москве. При этом Трамп подчеркнул, что Уиткофф «ведет серьезные» переговоры.

«Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно», — заявил Трамп.

Отмечается, что Уиткофф является спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку. При этом чиновник также принимает участие и в работе с конфликтом на Украине.

Трамп ответил на заявление Путина о перемирии

Ранее Минфин США сообщил, что Трамп готов оказывать максимальное давление ради мира на Украине.