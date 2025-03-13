Трамп ответил на заявление Путина о перемирии

Президент США Дональд Трамп положительно оценил заявление российского лидера Владимира Путина об американском предложении о 30-дневном перемирии.

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"Я получил известие, что в России все идет хорошо", – сказал Трамп в Овальном кабинете, отметив, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прямо сейчас проводит переговоры в Москве об урегулировании конфликта на Украине. "Путин сделал очень многообещающее заявление", – сказал Трамп.

При этом он выразил сожаление, что, на его взгляд, это заявление было неполным, потому что не было объявлено о прекращении огня. Он отметил, что если Россия все-таки не будет готова к перемирию, то это будет "очень разочаровывающий момент для всего мира".

"Надеемся, что РФ поступит правильно. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным", – сказал Трамп, подчеркнув, что, на его взгляд, взаимодействие США с Россией по Украине "идет нормально", и выразив надежду, что сегодня уже будет полное представление о том, как обстоят дела.

Трамп заявил, что был бы рад разговору с Путиным

Трамп добавил, что с Украиной идет обсуждение территориального вопроса, включая Запорожскую АЭС и земли, которые будут потеряны Киевом по итогам конфликта.