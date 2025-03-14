Киев начал принудительную эвакуацию жителей из Сумской области

В Сумской области объявлена обязательная эвакуация из восьми населённых пунктов.

Об этом заявили в Сумской областной военной администрации.

«Во время заседания Совета обороны Сумской области было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее на совещании президента России Владимира Путина с Генштабом стало известно, что армия России вышла из курского приграничья, перешла госграницу и вошла в Сумскую область.