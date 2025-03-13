Киев начал принудительную эвакуацию жителей из Сумской области

Власти Сумской области на севере Украины приняли решение о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Сумской обладминистрации.

"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области <...> сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей", - говорится в сообщении.

При этом глава военной администрации региона Владимир Артюх констатировал, что есть люди, "которые пишут отказы и не собираются эвакуироваться, чем ограничивают деятельность ВСУ".

Украинские власти регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях ДНР, Херсонской области, а также Сумской и Харьковской областей, мотивируя это "вопросами безопасности". Как ранее заявлял министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, власти при проведении эвакуации населения из районов, расположенных вблизи зоны боевых действий, часто сталкиваются с нежеланием людей выезжать.