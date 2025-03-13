Лукашенко заявил, что Украине и Европе будет «труба», если РФ договорится с США

Если Россия договорится с США, то «труба» Европе и Украине вместе взятым. Такое заявление на совместной пресс-конференции с лидером РФ Владимиром Путиным сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если россияне, Россия, договорится с США, — труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал он.

По словам Лукашенко, в руках РФ и Соединенных Штатов «сегодня находится судьба Европы», которая повела себя и ведет до сих пор недальновидно.

«Самое главное: в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы», — добавил президент Белоруссии.

Он отметил, что Владимиру Зеленскому, об которого «везде вытерли ноги», стоило бы раскинуть мозгами, поняв, что никто Украине помогать не будет, и давно уже прекратить огонь и сесть за стол переговоров с РФ.

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Комментируя слова Лукашенко о трубе, Путин уточнил, что если США и РФ договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то «газовая труба для Европы может быть обеспечена, и это пойдет на пользу Европе, поскольку она будет получать дешевый российский газ».

Под конец слов президента РФ Лукашенко рассмеялся и добавил, что «он это и имел в виду».