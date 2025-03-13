Макгрегор: Западу следует учитывать сильную позицию России в переговорах

Переговорщики по Украине должны учитывать, что Москва при необходимости может остановиться в любой момент, у нее сильная позиция, рассказал экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. Об этом пишет РИА Новости.

В саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, прошли переговоры Вашингтона и Киева. Стороны приняли совместное заявление. В нем отмечалось, в частности, что Украина готова пойти на 30-дневное перемирие и согласна подписать соглашение по минералам.

«Россияне высокоорганизованы, дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, украинцы не в этой категории. Сейчас они действуют как организация-изгой. На это следует обратить пристальное внимание, пока продолжаются переговоры о прекращении огня», — отметил Макгрегор.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии — не что иное, как временная передышка для украинских военных. Он добавил, что шаги, которые имитируют мирные действия, никому не нужны.