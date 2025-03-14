США смогли переиграть Европу в вопросах конфликта на Украине, но они не смогут это сделать с Россией, чье руководство является большими профессионалами в международных делах.

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Об этом Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Вы не сможете переиграть Москву! Как можно переиграть [министра иностранных дел России] Сергея Лаврова, который находится в этой среде уже почти вечность?» — усомнился военный аналитик.

По мнению Риттера, уровень профессионализма президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова гораздо выше, чем у президента США Дональда Трампа и членов его администрации.

Ранее Лавров указал на то, что госсекретарь США Марк Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц поддерживают нормальный прямой диалог с Москвой. Дипломат отметил, что те заявления, которые они делают на публику, он «не собирается даже осмысливать».