Владимир Зеленский согласился на 30-дневное перемирие с тем, чтобы поссорить Москву и Вашингтон, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он добавил, что ни украинскому лидеру, ни Западу в целом верить нельзя, пишет РИА Новости.

В Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, прошла встреча украинской и американской делегаций. Киев согласился на предложения Вашингтона, в частности, одобрил инициативу по прекращению огня по всей линии фронта.

«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения [конфликта], потому он пошел на хитрость, согласившись с [американским лидером Дональдом] Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — разъяснил Медведчук.

Политик напомнил, что украинские власти «приучены» не выполнять какие-либо договоренности. Так, заметил он, Киев не выполнил Минские соглашения, множество раз нарушал декларации о прекращении огня.

Зеленский недоволен отсутствием ответа России по перемирию на Украине

Никакие договоренности о прекращении огня и мирные соглашения не будут выполнены до тех пор, пока не будет произведена полная денацификация территории Украины, констатировал Медведчук.