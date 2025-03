В Бразилии объявили самого старого человека в мире

Семья пожилой жительницы Бразилии Деолиры Глисерии Педро да Силвы назвала ее самым старым человеком в мире, в связи с чем намерена подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Need To Know (NTK).

© Guinness World Records

По словам родственников, женщине 10 марта исполнилось 120 лет. Они утверждают, что нашли свидетельство о рождении Деолиры да Силвы, в котором датой ее появления на свет значит 10 марта 1905 года.

По данным Книги рекордов Гиннесса, сейчас старейшим человеком на земле является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Считается, что она родилась 8 июня 1908 года.

«У нас уже есть свидетельство о рождении, которое является одним из требуемых документов. Мы ждем еще одну бумагу, чтобы подать официальную заявку», — сказал личный врач жительницы Бразилии Хуайр де Абреу.

