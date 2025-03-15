Известный американский журналист Такер Карлсон, беседуя с телеведущим Крисом Куомо, выразил глубокую обеспокоенность состоянием Нью-Йорка, сравнив его с огромной свалкой. В подкасте, размещенном на его YouTube-канале, Карлсон признался, что испытывает чувство стыда за этот некогда блистательный мегаполис, являющийся символом Соединенных Штатов Америки.

«Это самый великий город самой великой нации на земле, и он похож на помойку. Он воняет, он грязный и не очень хорошо функционирующий», — с горечью констатировал журналист.

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Карлсон особо подчеркнул, что его мнение основано на богатом опыте путешествий по разным уголкам земного шара, что позволило ему увидеть, как живут люди в других странах.

«Как человеку, который часто путешествует, мне стыдно приезжать в Нью-Йорк. Аэропорт выглядит постыдно, дорога к нему тоже», — добавил Карлсон.

В то же время журналист подчеркнул свою любовь к стране и выразил надежду на позитивные изменения в Нью-Йорке, который, по его мнению, заслуживает лучшей участи.

Ранее Такер Карлсон счел, что Украина не является суверенным государством, а ее правительство было установлено Центральным разведывательным управлением США в результате госпереворота в 2014 году.