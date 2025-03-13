Зеленский: Украина надеется на давление США на Россию для достижения перемирия

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Владимир Зеленский в Telegram-канале выразил надежду на то, что Соединённые Штаты окажут давление на российское руководство для достижения перемирия.

Зеленский: Украина надеется на давление США на Россию для достижения перемирия
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«Надеемся, что давления Соединённых Штатов хватит, чтобы склонить Россию к завершению войны», — написал глава киевского режима.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в Европе попытаются выставить Россию виноватой в попытках сорвать мирное урегулирование кризиса на Украине.

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