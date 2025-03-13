Владимир Зеленский в Telegram-канале выразил надежду на то, что Соединённые Штаты окажут давление на российское руководство для достижения перемирия.

«Надеемся, что давления Соединённых Штатов хватит, чтобы склонить Россию к завершению войны», — написал глава киевского режима.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в Европе попытаются выставить Россию виноватой в попытках сорвать мирное урегулирование кризиса на Украине.