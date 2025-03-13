Бессент пригрозил РФ максимальными санкциями для урегулирования на Украине

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп готов пойти на максимальное давление ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

По словам Бессента, Трамп готов применить «максимальное давление» ради того, чтобы стороны украинского конфликта подписали мирное соглашение. При этом министр подчеркнул, что Трамп готов оказывать такое давление как на Россию, так и на Украину.

«Президент США Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию», — заявил Бессент.

Ранее Трамп заявил, что временное перемирие на Украине было бы выгодным для России.