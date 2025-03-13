Россия предоставила сирийцам убежище на своей авиабазе

Россия предоставила убежище жителям сирийской Латакии на авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Такое заявление Захарова сделала во время брифинга. По ее словам, на авиабазу под контролем РФ стали пускать мирных жителей, которые опасаются погромов.

«Российская авиабаза "Хмеймим" открыла свои двери перед местными жителями, которые искали спасения от погромов. Они искали спасения, просто понимая, что это вопрос жизни и смерти. И наши военные приютили более 8 тысяч, — это статистика на момент вчерашнего дня, — более 8 тысяч, ближе к 9 тысячам, сирийцев. В основном речь идет о женщинах, детях», — рассказала Захарова.

Захарова также заявила, что Россия осуждает массовые расправы над мирными жителями. Она подчеркнула, что российская сторона надеется на то, что все виновные в погромах понесут заслуженное наказание.

«Мы действительно шокированы произошедшими в Сирии трагическими событиями. Жертвами стали ни в чем не повинные мирные, гражданские лица. Применение насилия в отношении мирного населения категорически неприемлемо. Оно не может быть ничем оправдано. Что касается наших оценок — они принципиальны», — заявила она.

Дипломат добавила, что развитие событий в Сирии вызывает беспокойство у Москвы. По ее словам, Россия исходит из того, что сирийские власти осознают ответственность за жизнь всех жителей страны, вне зависимости от их религиозной принадлежности.

«Мы внимательно следим за их усилиями с выравниванием ситуации с правопорядком. Руководство Сирии публично подтвердило приверженность сохранению национального единства Сирии. Создана комиссия по установлению обстоятельств случившегося и мы надеемся, что в ходе объективного расследования виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание», — подытожила она.

Зачем России базы в Сирии после поражения Асада?

Напомним, что 6 марта в Сирии началось восстание алавитов, которые недовольны исламистами движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России). Напомним, что ранее члены этого движения свергли президента страны Башара Асада, после чего установили контроль над страной.

Ранее в сирийской Латакии произошло нападение на казарму.