В Грузии сравнили ряд послов стран Европы с «генерал-губернаторами»

Илья Родин

Ряд послов стран Евросоюза вмешивается во внутренние дела Тбилиси, действует по двойным стандартам, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом пишет «Интерфакс».

В Грузии сравнили ряд послов стран Европы с «генерал-губернаторами»
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Политик отметил, что ЕС выпускает ежегодные бюллетени, оценивает в них прогресс стран-кандидатов. Он добавил, что в документе, вышедшем в октябре 2024 года, достижения Грузии оценены в целом позитивно.

«С одной стороны Грузия по экономическим показателям опережает все страны-кандидаты, а с другой с помощью различных европейских фондов, подотчетных ЕС, финансируется грузинская радикальная оппозиция и неправительственные организации», — разъяснил Папуашвили.

Спикер уточнил, что целью оппозиционеров является подрыв экономики страны. Соответственно, добавил он, ЕС действует по двойным стандартам.

По его оценке, послы некоторых европейских стран ведут себя в Грузии, как «генерал-губернаторы». Он заметил, что европейцам следует осознать: в республике «проживают равные им по правам люди, а не какие-то второсортные существа».

То, что недопустимо в Польше, ФРГ и Франции, недопустимо и в Грузии, констатировал Папуашвили.