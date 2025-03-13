В Грузии сравнили ряд послов стран Европы с «генерал-губернаторами»

Ряд послов стран Евросоюза вмешивается во внутренние дела Тбилиси, действует по двойным стандартам, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом пишет «Интерфакс».

Политик отметил, что ЕС выпускает ежегодные бюллетени, оценивает в них прогресс стран-кандидатов. Он добавил, что в документе, вышедшем в октябре 2024 года, достижения Грузии оценены в целом позитивно.

«С одной стороны Грузия по экономическим показателям опережает все страны-кандидаты, а с другой с помощью различных европейских фондов, подотчетных ЕС, финансируется грузинская радикальная оппозиция и неправительственные организации», — разъяснил Папуашвили.

Спикер уточнил, что целью оппозиционеров является подрыв экономики страны. Соответственно, добавил он, ЕС действует по двойным стандартам.

По его оценке, послы некоторых европейских стран ведут себя в Грузии, как «генерал-губернаторы». Он заметил, что европейцам следует осознать: в республике «проживают равные им по правам люди, а не какие-то второсортные существа».

То, что недопустимо в Польше, ФРГ и Франции, недопустимо и в Грузии, констатировал Папуашвили.