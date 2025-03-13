Лукашенко: украинцы рассчитывают, что РФ откажется от перемирия

Украинцы рассчитывают, что Россия откажется от перемирия, чтобы "у них был козырь, о котором говорил президент США Дональд Трамп". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам после встречи в узком составе с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Они [украинцы] говорят, что согласны на 30 дней [перемирия], куда им деваться? У россиян, если допустить эти 30 дней, все равно экономика будет работать, ВПК будет работать, производить вооружения. Ладно, на фронт не повезем, складируем это все. А на Украине движения не должно быть никакого, потому что они из-за границы перебрасывают вооружения. Как только заметили - все, нарушение! Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся. Они думают, что россияне откажутся от этого и у них будет козырь, о котором говорил Трамп", - сказал он.

По словам Лукашенко, в этом всем "еще столько заборов и хлама", что торопиться не надо. "Просто советую: не идите на уловки Дональда", - заключил он.