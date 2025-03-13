Пока вы не уснули: страх ЕС перед возмездием Трампа и новая миссия Германии

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

В ЕС испугались возмездия Трампа

Лидеры Европейского союза (ЕС) и Великобритании боятся наказания президента США Дональда Трампа за наращивание военной помощи Украине в случае, если американская сторона посчитает это препятствием для мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Вполне возможно, что в какой-то момент американцы начнут активно возражать против того, что мы делаем», — приводит издание слова европейского дипломата.

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Названа новая миссия Германии

Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, объявил о планах вложить сотни миллиардов евро в инфраструктуру и укрепить военную мощь Германии. Как пишет Bloomberg, эта инициатива объясняется стремлением Берлина «возглавить Европу».

«Расходящиеся стратегические приоритеты США делают Европу более уязвимой перед геополитическими угрозами, чем когда-либо с конца холодной войны», — заявил немецкий политик Давид Макалистер, глава комитета по международным делам Европарламента.

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Туск недоволен сигналами России по возможному перемирию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые сигналы, исходящие от России по перемирию на Украине, «мягко говоря, неудовлетворительные». Его слова приводит The Guardian.

По его словам, «никто не знает, примет ли Россия предложение, будет ли продолжать выдвигать условия, неприемлемые для других партнеров».

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В офисе Зеленского высказались о территориальных уступках

Территориальные уступки со стороны Украины обсуждать пока рано, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в ответ на просьбу прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на переговорах в Саудовской Аравии поднимался данный вопрос.

"Еще рано об этом говорить. В Джидде было достигнуто то, что очень важно для демонстрации доброй воли Украины для прекращения войны", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

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Лукашенко высказался о получении Белоруссией ракет «Орешник»

Белоруссия пока не получила от России ракеты «Орешник», сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Ещё нет «Орешника». Работаем», — цитирует его РИА Новости.

В конце февраля в Минобороны Белоруссии заявили, что активно работают по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса «Орешник».

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В Кремле высказались о решении Путина по поводу перемирия на Украине

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин сам сформулирует официальную позицию России по вопросу временного перемирия. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам переговоров с США Украина заявила о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на это, могут начаться «настоящие переговоры».

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ЕСПЧ признал Украину виновной в трагедии 2014 года в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Решение по этому делу опубликовано на сайте суда.

2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек. Пострадали свыше 250 человек. Общественный деятель Алексей Албу, экс-депутат Одесского облсовета, один из основателей антифашистской организации «Бородьба», рассказал, что «жителей города убивали за то, что они пытались отстаивать свои законные права».

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В Норвегии оттаяли гробы похороненных 400 лет назад китобоев

© Норвежский институт исследований культурного наследия

Из-за потепления климата в Норвегии оттаяли древние могилы китобоев XVII–XVIII веков на Шпицбергене. Об этом заявили в Норвежском институте исследований культурного наследия.

Сообщается, что ранее кладбище сохранялось благодаря вечной мерзлоте. Сейчас оно тает, обнажая гробы, которые разрушаются под влиянием эрозии и уплывают в открытое море. Исследователи проекта «Скелеты в шкафу» пытаются успеть изучить останки, пока они не исчезли.

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Армия России ударила по военным аэродромам ВСУ

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, Российская армия поразила цех изготовления и места хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 158 районах.

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Концерт Алексея Глызина отменили за минуту до начала

Концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина в Чите отменили в последнюю минуту. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на одного из слушателей.

Певец должен был дать концерт в Чите в Забайкальской краевой филармонии в 19:00 в рамках юбилейного тура.

В 18:59 гостям сообщили, что концерт не состоится и будет перенесен на 14 апреля.

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