Лукашенко: на выборах президента Белоруссии шла речь о том, с Россией ли страна
На выборах президента Белоруссии фактически шла речь о том, с Россией ли страна. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе.
"Да, выборы прошли, и это не первые выборы в Беларуси. Но что нового, что мы не должны упускать из виду? Ведь наши выборы - это одна сторона и другая сторона. Другая сторона, как в известном фильме, разбежалась, часть сбежала на Запад. Но и в Беларуси они есть, притаились, кто-то молчит. Тем не менее, более 90% людей пришли на выборы, хотя со всех сторон были сдерживающие факторы", - сказал Лукашенко.
По его словам, и большинство проголосовало за действующего президента.
"И ведь это было голосование - мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель", - сказал Лукашенко.
По его словам, народ Белоруссии на выборах продемонстрировал, что Россия является другом, отметив, что почти 87% избирателей проголосовали в его поддержку.
"Поэтому вы нисколько не сомневайтесь. Не только я, мои коллеги - члены правительства, депутаты - сторонники теснейших наших отношений, - заявил глава государства. - Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Мы всегда придерживались подобного курса. И очень важно, что народ продемонстрировал. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши противники, враги и соперники".