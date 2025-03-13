Лукашенко: на выборах президента Белоруссии шла речь о том, с Россией ли страна

На выборах президента Белоруссии фактически шла речь о том, с Россией ли страна. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе.

"Да, выборы прошли, и это не первые выборы в Беларуси. Но что нового, что мы не должны упускать из виду? Ведь наши выборы - это одна сторона и другая сторона. Другая сторона, как в известном фильме, разбежалась, часть сбежала на Запад. Но и в Беларуси они есть, притаились, кто-то молчит. Тем не менее, более 90% людей пришли на выборы, хотя со всех сторон были сдерживающие факторы", - сказал Лукашенко.

По его словам, и большинство проголосовало за действующего президента.

"И ведь это было голосование - мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель", - сказал Лукашенко.

По его словам, народ Белоруссии на выборах продемонстрировал, что Россия является другом, отметив, что почти 87% избирателей проголосовали в его поддержку.