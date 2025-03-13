Лукашенко заявил о нежелании встречаться с американцами в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами во время своего визита в Москву. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого».

© Lenta.ru

Он подчеркнул, что ведомства Белоруссии всегда поддерживали контакты с США, но в данном случае встречаться с американцами ему никакого смысла нет. Лукашенко добавил, что сейчас у его страны и России отношения с США «чуть-чуть лучше, чем было когда-то».

Ранее Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта. По его словам, российский лидер обсудит обширный список вопросов помимо урегулирования конфликта на Украине.

Лукашенко анонсировал разговор Путина с представителями США

До этого Лукашенко заявил, что предложение США об организации временного перемирия на Украине не является уловкой. Он отметил, что не верит в наличие у руководства США плана по урегулированию конфликта на Украине.