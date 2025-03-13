Лукашенко раскрыл, когда договорятся по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, высказал мнение о том, когда удастся договориться об урегулировании конфликта на Украине.

"Сложно сейчас согласиться с американской инициативой по временному перемирию из-за успехов на фронте", - приводит ТАСС слова Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине, что признавал ранее и президент США Дональд Трамп.

Лукашенко добавил, что договоримся, если Россия эти козыри прибережет, потом достанет и начнет в этой карточной игре выигрывать.

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Он подчеркнул, что у США нет никакого плана по конфликту на Украине. Есть просто общие черты "остановить войну". По его словам, предложением о 30-дневном перемирии они "зондируют почву". Что касается украинцев, то, по мнению Лукашенко, им ничего не оставалось, потому что американцы сказали: "30 дней".