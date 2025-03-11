Al Jazeera: в Сирии завершили разработку проекта конституционной декларации

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Конституционный комитет, сформированный переходным правительством Сирии, завершил подготовку проекта конституционной декларации. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного члена комитета.

"Мы завершили подготовку проекта конституционной декларации и завтра представим его президенту", - сказал собеседник канала. Он не уточнил, какие именно положения содержит документ.

2 марта глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа сформировал комитет для разработки конституционной декларации, которая станет правовой основой на переходный период Сирии. В состав комитета вошли семь экспертов.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента Сирии в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится 4-5 лет.