Белоруссия пока не получила от России ракеты «Орешник», сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Ещё нет «Орешника». Работаем», — цитирует его РИА Новости.

В конце февраля в Минобороны Белоруссии заявили, что активно работают по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса «Орешник».

В декабре прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил, что ракеты средней дальности «Орешник» в Белоруссии будут входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

О размещении ракет «Орешник» в Белоруссии попросил Путина Лукашенко.