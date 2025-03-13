Лукашенко не пустили в Кремль
Президента Белоруссии Александра Лукашенко не пустили в Кремль журналисты, преградившие ему дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Первый не может попасть в Кремль. Журналисты не дают проходу», — написали авторы канала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Отмечается, что самолет с главой государства во Внуково встретил почетный караул.
На встречу Путина и Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное число журналистов
Ранее повестку предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что она «более чем богатая».