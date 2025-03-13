В США назвали количество задержанных при Трампе мигрантов

Иммиграционные центры США, предназначенные для содержания мигрантов под стражей, оказались «забиты до отказа» - сейчас в них находятся 47 600 задержанных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя иммиграционной полиции США (ICE).

По словам собеседника агентства, администрация президента Дональда Трампа пытается найти больше мест, где мигрантов можно было бы содержать под стражей. В ICE заявили, что сейчас служба финансируется из расчета на содержание в среднем 41 500 мигрантов.

Трамп ранее пообещал депортировать рекордное количество мигрантов, заявив, что это необходимо после высокого уровня нелегальной миграции при его предшественнике-демократе Джо Байдене. В администрации США заявляли о планах задержать и депортировать не менее ста тысяч мигрантов.

В последние месяцы ICE начала активнее задерживать мигрантов, в том числе нелегалов, не совершивших других преступлений и не имеющих судимостей. С 20 января по 10 марта ICE произвела около 32 800 задержаний, 27 процентов из которых пришлись на «законопослушных нелегалов». По данным службы, администрация Байдена за весь 2024 финансовый год произвела 113 400 задержаний.

Ранее стало известно о планах Трампа лишить легального статуса более чем 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным гуманитарным программам администрации Байдена. СМИ писали, что уже в марте особого статуса в США лишатся около 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. В апреле это может коснуться примерно 240 тысяч украинских беженцев.

Также сообщалось, что ICE пришлось освободить часть задержанных мигрантов, так как принадлежащие службе изоляторы оказались заполнены на 109 процентов. В некоторых случаях освобождались десятки человек в день.

Мигранты часто находятся под стражей в США в течение нескольких недель или месяцев - прежде чем агентство завершит все необходимые для их депортации процедуры. Более половины людей, содержащихся под стражей ICE, были арестованы у границы с Мексикой.