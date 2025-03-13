СМИ узнали причину желания Трампа увеличить территорию США

Президент Дональд Трамп действительно серьезно рассматривает идею увеличения территории США и относится к этому как своему историческому наследию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Wall Street Journal.

Источники издания отметили, что Трамп не случайно повесил в Овальном кабинете портрет 11-го президента США Джеймса Полка, который руководил крупнейшим расширением территории страны в истории.

«Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия», - пояснили источники издания.

При этом, по их словам, президент США «настроен на Гренландию» и отказывается исключать военные варианты ее приобретения. Также Дональд Трамп хотел бы «вернуть США» Панамский канал.

20 января состоялась инаугурация Трампа. В своей речи новый американский лидер заявил, что Китай фактически управляет Панамским каналом и пообещал положить этому конец.

Также он заявлял об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Президент США даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, и не исключил возможности использования военной силы для перехода его под контроль Вашингтона. Гренландский премьер Муте Эгеде в свою очередь отметил, что Гренландия «не продается».