ЕСПЧ признал Украину виновной в трагедии 2014 года в Одессе

ЕСПЧ признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Текст решения опубликован на сайте суда.

«Основная обязанность власти заключалась в том, чтобы делать все возможное, для предотвращения риска насилия. (...) Суд приходит к выводу, что власти допустили недопустимые задержки и допустили значительные периоды необъяснимого бездействия и застоя», — подчеркивается в решении суда.

ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений 2 мая 2014 года. Также суд пришел к выводу, что городские власти Одессы намеренно уничтожали улики под предлогом ликвидации последствий столкновений.