Венгрия потребовала вывести российского бизнесмена из-под санкций

Власти Венгрии пригрозили заблокировать продление санкций против двух тысяч россиян, если ЕС не отменит ограничения против бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Срок действия персональных санкций ЕС против россиян истекает в субботу, 15 марта. Эти ограничения продлеваются Евросоюзом каждые полгода.

Представители ЕС должны встретиться в четверг, чтобы продолжить обсуждения после нескольких дней безуспешных переговоров. По данным источников FT, Люксембург поддерживает усилия Венгрии по исключению Фридмана из санкционного списка.

В январе ЕС продлил действующие санкции против России еще на полгода. Будапешт блокировал это решение с декабря 2024 года, когда премьер Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа.

Орбан подчеркивал, что Будапешт никогда не поддерживал санкции против России и заблокирует их продление, если ЕС не гарантирует Венгрии энергетическую безопасность.

Источники Bloomberg сообщали, что ЕС согласился выступить с заявлением об энергетической безопасности в обмен на поддержку продления санкций Будапештом. Орбан пригрозил наложить вето на продление мер, если ЕС не окажет давления на Украину для возобновления поставок газа в Центральную Европу.