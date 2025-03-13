Туск недоволен сигналами России по возможному перемирию

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые сигналы, исходящие от России по перемирию на Украине, «мягко говоря, неудовлетворительные». Его слова приводит The Guardian.

Туск недоволен сигналами России по возможному перемирию
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По его словам, «никто не знает, примет ли Россия предложение, будет ли продолжать выдвигать условия, неприемлемые для других партнеров».

«Хорошо, что после переговоров в Саудовской Аравии не осталось сомнений не только в том, кто агрессор, но и о том, кто действительно хочет перемирия и мира, а кто хочет продолжать войну», — считает Туск.

В то же время премьер Польши подчеркнул, что не теряет надежды, что дипломатические усилия США, Украины и Европы приведут к окончанию войны.

Россия впервые высказалась о перемирии после контактов с США

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия работает с продуманными вариантами мирного урегулирования конфликта с Украиной.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

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