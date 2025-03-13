Украинский лидер Владимир Зеленский просит временное перемирие с Россией в первую очередь именно из-за давления США. Таким мнением с URA.RU поделился профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов. По его информации, команда президента США Дональда Трампа использовала как рычаг давления компромат на киевские власти.

Баширов подчеркнул, что сговорчивость главы Украины никак не связана с его якобы желанием завершить конфликт с Россией. У США имеются прямые доказательства коррупционных преступлений команды Зеленского. И именно они стали источником влияния на решения Киева.

«Команда американского президента Дональда Трампа положила перед украинской делегацией папочки. Там было все зафиксировано: где и как воровали, а также, где эти деньги лежат. Не нужно строить сложные конструкции для влияния на украинских политиков — они и так посыпались», — подчеркнул Башаров в беседе с URA.RU.

Причем изначально Вашингтон дал Киеву возможность попробовать договориться с Европой, так как понимал, что у Зеленского ничего не получится.

"Спустя время после переговоров Лондоне команду Зеленского дернули в Джидду. Там им сказали: "ну все садитесь, говорите, что вы со всем согласны, все подпишете и откланяетесь". Вот так все это проходило, в том числе и обсуждение временного перемирия", — выразил уверенность эксперт.

Причем он обратил отдельное внимание на тот факт, что все обсуждения проходили без обсуждения так называемых "хотелок" Украины.

Украина согласилась на предложение США прекратить огонь на 30 дней

Башаров также обратил внимание на условность обозначенных сроков в 30 дней. В настоящий момент США больше заинтересованы разрешением конфликта на Ближнем Востоке, а именно — перемирием Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Накануне в Саудовской Аравии (Джидда) прошли переговоры между Украиной и США. В ходе них украинский лидер Владимир Зеленский изъявил желание пойти на потенциальное перемирие с Россией, которое продлится 30 дней. Как заявил сам Зеленский, он согласился на перемирие, стремясь к окончательному завершению украинского конфликта.

При этом в России пока не давали официальных комментариев по перемирию. В Москве 13 марта пройдет встреча с американской делегацией для обсуждения обстановки вокруг украинского конфликта и двусторонних соглашений.