ЦИК Украины объяснил невозможность проведения выборов нехваткой денег

Выборы на Украине в ближайшей перспективе не могут состояться из-за деградации украинских электоральных аналитических систем на фоне недофинансирования. Невозможность проведения выборов нехваткой денег объяснил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик, передает издание «Левый берег».

«Какие могут быть намеки, когда я вам говорил о недофинансировании? (...) Парламент и правительство нам их (денег — прим. «Ленты.ру» не дают», — заявил чиновник.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане проведения выборов на Украине. По его мнению, голосование в стране возможно только после мирного соглашения и отмены военного положения.

Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что команда президента США Дональда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. В частности, сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).