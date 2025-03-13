Каллас рассказала, находится ли ЕС в состоянии войны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что Евросоюз сейчас не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира.

Она напомнила, что новая американская администрация пришла к власти относительно недавно.

"Мы все еще адаптируемся к их подходу, но предстоит еще много работы", - отметила дипломат в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.

"Мы все [в Европе] обеспокоены, потому что мы не находимся в [состоянии] войны, но мы также не находимся в [состоянии] мира, - считает Каллас. - Правительства должны принять сложные решения, чтобы увеличить оборонные расходы, потому что, когда они нам потребуются, будет слишком поздно делать эти инвестиции".

На Западе оценили слова Каллас о России

Россия, Иран, КНДР и Китай "работают вместе", "поэтому нам нужно укреплять связи с нашими демократическими партнерами, включая США, Канаду, Японию, Южную Корею и Австралию, мы должны объединиться с "хорошими", полагает Каллас.