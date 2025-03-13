Обзор иноСМИ: «загнанный в угол Трамп» и «постыдная трусость» британцев

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Zuma/TACC

«Солдаты ВСУ не хотят умирать сегодня, если конфликт закончится завтра»

Немецкая газета Berliner Zeitung рассказала о падении боевого духа в украинской армии. Бывший военнослужащий ВСУ заявил изданию, что многие солдаты задаются вопросом, почему они должны воевать и рисковать своей жизнью сегодня, если конфликт может завершиться уже завтра.

Собеседник газеты отметил, что разговоры о скором завершении конфликта «очень негативно» влияют на солдат ВСУ. Также бывший военный раскритиковал гражданских украинцев, заявив, что многие из них «предпочитают сидеть в ресторанах и кафе», даже не задумываясь о том, чтобы присоединиться к ВСУ. По его словам, из-за этого многие солдаты «приходят к критической точке» и складывают оружие. Собеседник Berliner Zeitung также заявил о «вопиюще неэффективном» управлении в войсках, некомпетентных приказах и коррупционных схемах в армии.

«Прекращение огня: под давлением Трамп, а не Путин»

Многие считают, что после призыва США к прекращению огня Кремль оказался в сложном положении, но в действительности дела у ВС РФ идут хорошо, а под давлением находится сам президент США Дональд Трамп, пишет Berliner Zeitung. По версии автора статьи, Кремль не торопится принимать стратегические решения, так как Россия почти каждый день празднует новые военные успехи.

Пока Запад «почти с надеждой» ждет реакции Москвы, президент РФ Владимир Путин ведет собственную игру, «причем с удивительным хладнокровием», подчёркивает Berliner Zeitung. Во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро остановить украинский кризис, но у него ничего не выйдет без помощи Путина. Кремль же не заинтересован в полумерах, которые могут затянуться на десятилетия, и это «загоняет Трампа в угол». Американские призывы к прекращению огня могут стать началом новой политической драмы, а не мирного процесса.

«Британцы слишком самодовольны и трусливы, чтобы победить в войне»

В последние несколько недель вооруженные силы Великобритании регулярно сталкиваются с критикой, рассказала колумнист The Telegraph Аннабель Денхэм. Бывший начальник британского Генштаба, лорд Дэвид Ричардс заявил, что бригада, которой он командовал в конце 1990-х годов, имела большую огневую мощь, чем вся сегодняшняя армия, а генерал Ричард Даннатт сетовал, что Великобритания «слишком умиротворилась».

Запасы ВС Британии сократились до «нескольких метел и ржавых грабель», а набор на военную службу был подорван «погоней за разнообразием» и привел армию к кризису, отметила автор статьи. Британия «физически не готова к войне», а военная помощь Украине оставляет «зияющие дыры» в обороне страны. По разным оценкам, боеприпасов Британии хватит только на первые восемь-десять дней возможного конфликта. Кроме того, только 11 процентов британцев говорят, что готовы сражаться за свою страну. Остальные не желают защищать «империализм» и «неравенство». Резкий переход к перевооружению мог бы смягчить все эти риски, однако многие жители страны «постыдно самодовольны, трусливы и моралистичны», заключила Денхэм.

«Месть Путина»: Россия может снова ответить Украине «Орешником»

Британский таблоид The Sun рассказал, что Россия может применить новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ответ на попытки Украины атаковать Москву беспилотниками. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов ранее заявил, что решение об ответных мерах остается за Верховным главнокомандующим РФ. Но, по мнению Картаполова, применить «Орешник» - и лучше даже не один - будет «нелишним».

Как отмечает The Sun, новая российская ракета летит со скоростью в десять Махов. «Орешник» может поражать цели на расстоянии до пяти тысяч километров и способен нести шесть различных боеголовок. Газета отмечает, что ракета особенно смертоносна из-за своей скорости, поскольку у сил ПВО Украины не будет времени для перехвата или реагирования на это оружие.

«Глобальный Юг может использовать Трампа в своих интересах»

Склонность президента США Дональда Трампа к «встряскам» раскалывает Глобальный Север. Глобальный Юг должен оставаться твердым в своей приверженности мирному развитию и воспользоваться этим моментом, чтобы продвигать более равноправный и справедливый мировой порядок, заявил Питер Чанг в своей статье для South China Morning Post.

По мнению Чанга, благодаря «Цифровому Шелковому пути» и таким компаниям, как DeepSeek, достижения Китая помогают продвигать Четвертую промышленную революцию Глобального Юга, позволяя, к примеру, странам Африки перепрыгнуть через этапы развития в своей гонке за революцией искусственного интеллекта (ИИ). В то же время «дерзкое заигрывание» администрации Трампа с конкурирующей сверхдержавой - Россией, «публичные оскорбления» страны-союзницы Украины, и транзакционная внешняя политика подталкивают европейских и азиатских союзников Америки к укреплению связей друг с другом. Чанг считает, что союзники США должны обдумывать способы «снижения рисков» и участвовать в коллективных переговорах с Трампом. Автор статьи подчеркнул, что такие переговоры могут быть единственной защитой от протекционистской политики президента США.