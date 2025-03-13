СМИ: Макрон нашел родственную немецкую душу в будущем канцлере ФРГ Мерце

Президент Франции Эммануэль Макрон нашёл «родственную немецкую душу» в будущем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце.

«Мерц и Макрон нашли общий язык. Идут интенсивные контакты, которые должны привести к выработке франко-германской повестки дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое правительство Германии приступит к работе», — заявил Politico человек, близкий к Мерцу.

По данным издания, два политика смогли найти взаимопонимание во многих вопросах. Однако авторы газеты усомнились в возможных дружеских отношениях между политиками, если бы президентом США не стал Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Франция может разместить в Германии истребители, несущие ядерные заряды, если США выведут своих военных из Европы.