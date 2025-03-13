Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отмечает Telegram-канал Mash, речь идет о борте Gulfstream G650ER. Согласно данным сервиса Flightradar, судно вылетело из Катара, облетело Иран, Турцию, Украину, Белоруссию и пересекло границу РФ. Рейс стал самым просматриваем за сутки — за ним следили 15 тысяч посетителей Flightradar.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф посетит Москву на этой неделе для переговоров с российскими властями, не уточнив, с кем именно он встретится. Во время своего визита спецпосланник Трампа намерен убедить Москву подписать соглашение о прекращении огня с Украиной.

В Кремле высказались о визите спецпосланника Трампа в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что между сторонами запланированы контакты. Иные подробности представитель Кремля раскрывать не стал.