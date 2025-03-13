Раскрыта тайна: эксперт объяснил, что за НЛО летало над Киевом

Неопознанный летающий объект (НЛО), замеченный в Киеве в ночь на 13 марта, скорее всего был искусственного происхождения. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Алексей Анпилогов.

© Office of the President of Ukraine

Ранее украинские СМИ сообщили, что перед взрывами над Киевом заметили неопознанный объект. Некоторые предполагали, что над украинской столицей пролетел метеорит. Анпилогов заметил, что если бы это было бы так, то фото и видео было бы гораздо больше — как это было в Челябинске.

«В случае с Киевом мы имеем одно свидетельство, что говорит о том, что этот объект, скорее всего, был ближе к поверхности. То есть его могло наблюдать меньшее количество людей, поскольку он находился на меньшей высоте, чем обычно наблюдаются болиды, метеориты, метеоры. И поэтому, с моей точки зрения, это всё-таки более похоже на какой-то искусственный объект», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что объекты в Киеве регулярно становятся целью ракетных атак и ударов дронами, из-за чего в небе можно заметить большое количество «необычных явлений».