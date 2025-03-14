Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже покинул Москву, сообщил ТАСС источник.

"Улетел", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что встреча главы государства Владимира Путина с Уиткоффом состоится в четверг по готовности. Борт американского спецпосланника приземлился в РФ 13 марта. По данным сервиса Flightradar, после отлета из Москвы его самолет на данный момент находится в Баку.