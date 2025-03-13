Reuters: число находящихся под стражей в США мигрантов превысило 47 тыс.

Центры содержания мигрантов под стражей в США оказались переполнены на фоне курса президента Дональда Трампа на массовую депортацию нелегалов. Число находящихся в "иммиграционных тюрьмах" лиц достигло 47,6 тыс., сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди высокопоставленных чиновников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

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По его информации, ведомство намерено увеличить количество коек в центрах содержания нелегалов. В этом поддержку ICE окажут Пентагон, Служба маршалов США и Федеральное бюро тюрем. В настоящее время миграционные власти страны располагают возможностью содержать под стражей одновременно лишь 41,5 тыс. задержанных. В связи с этим ICE "работает с законодательными властями США" над увеличением финансирования содержания мигрантов.

По словам собеседника агентства, за период с 20 января по 10 марта ICE произвела около 32,8 тыс. задержаний, при этом 27% задержанных подозревались только в нарушении иммиграционного законодательства. В общей сложности за 2024 финансовый год миграционные власти США задержали 113,4 тыс. человек. По словам ответственного за безопасность границ и депортацию в администрации Трампа Томаса Хомана, для осуществления планов властей страны "иммиграционные тюрьмы" должны располагать не менее чем 100 тыс. мест.

6 февраля портал Axios сообщил, что ICE была вынуждена освободить из-под стражи 461 мигранта, отчасти из-за недостатка мест в центрах их содержания. Телекомпания NBC в свою очередь информировала, что Трампа не устраивают показатели ведомства, которое, по его мнению, депортирует мало нелегальных мигрантов. О недовольстве Трампа были уведомлены Хоман и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. В феврале также стало известно, что администрация Трампа поручила ICE выслеживать детей-мигрантов, которые незаконно пересекли границу без сопровождения взрослых, с целью их дальнейшей высылки из Соединенных Штатов.

Ранее Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После вступления 20 января в должность президента он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда.