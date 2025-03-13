Самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией

Самолет Gulfstream G650ER спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, вылетевший утром из Катара, пересек границу России. Об этом со ссылкой на данные Flightradar пишет РИА Новости.

Издание отметило, что информации на странице рейса о местах вылета и прилета нет. Однако карта сервиса свидетельствует о том, что самолет вылетел из столицы Катара Дохи и в 11.40 мск пересек границу между Латвией и Россией.

Назван мотив визита спецпосланника Трампа в Россию

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф посетит Москву на этой неделе для переговоров с российскими властями, не уточнив, с кем именно он встретится. При этом в Белом доме отметили, что во время своего визита спецпосланник Трампа намерен убедить Москву подписать соглашение о прекращении огня с Украиной.

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11 марта после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Вашингтон на фоне этого заявления возобновил обмен с Киевом разведданными, а также оказание помощи Украине в сфере безопасности.