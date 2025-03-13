Президент Киргизии предложил ввести в Средней Азии аналог шенгенской визы

Странам Средней Азии необходимо вводить единую визу для иностранцев. Такое мнение выразил президент Киргизии Садыр Жапаров, комментируя в соцсети подписанный с Таджикистаном договор о госгранице, передает «Интерфакс».

«Все страны региона окончательно урегулировали свои пограничные вопросы между собой. Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств — единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе», — считает Жапаров.

13 марта президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, находившийся в Бишкеке с государственным визитом, подписали договор о совместной границе, а также приняли участие в церемонии открытия пунктов пропуска на границе.

По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, протяженность киргизско-таджикской границы составила 1006,84 километра.

Киргизско-таджикская граница была закрыта после столкновений между силовиками Киргизии и Таджикистана в 2021 году.