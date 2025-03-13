"Взорвут своих": в США пришли к неожиданному выводу о результатах перемирия

Издание 19fortyfive.com сообщило итоги масштабной симуляции возможного перемирия на Украине, которую провели в Университете Кентукки. В статье говорится, что это несовершенный инструмент для анализа реальности, но он может быть полезным для выявления препятствий в реализации решения. Результаты игры показали, что дипломаты смогут достичь соглашения о прекращения огня, но бои возобновятся после короткой паузы.

Принимавших участие в симуляции аспирантов разделили на шесть команд, которые представляли Россию США, Украину, Китай, Турцию (принимающая сторона потенциальных переговоров), а также коалиционная команда Великобритании и ЕС.

Моделирование проходило в несколько раундов, переговоры были тяжелыми, но в итоге посредник ООН помог добиться прекращения огня между Россией и Украиной. Однако затем "бомба, заложенная украинскими разведчиками, убила нескольких членов украинской переговорной группы и ранила части российской и американской команд", что привело к отмене прекращения огня и возобновлению боев.

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При этом симуляция показала, что подобное развитие событий приведет к изоляцию Украины в значительной степени, кроме ряда европейских стран.

Издание считает маловероятным, что в реальности украинцы взорвут членов своей команды, чтобы сорвать сделку, но отмечает, что моделирование показывает хрупкость ситуации.