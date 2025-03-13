Алиев обвинил миссию ЕС на границе в разведывательной деятельности

ТАСС

Наблюдательная миссия Евросоюза на армяно-азербайджанской границе занимается разведывательной деятельностью, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев обвинил миссию ЕС на границе в разведывательной деятельности
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"Европейская мониторинговая миссия, по сути, является разведывательной миссией Европейского союза. Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам", - отметил президент на открытии международного Глобального форума в Баку.

У азербайджанской стороны есть разведданные о деятельности этой миссии, добавил Алиев.

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