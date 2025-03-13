Президент России Владимир Путин надел военную форму для совещания по оперативной обстановке в Курской области, на что отреагировал ряд западных СМИ, назвав это в том числе леденящим сигналом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что «так посчитал необходимым верховный главнокомандующий». Смысл внешнего вида главы государства объяснил и доктор политических наук, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

Путин прибыл на встречу с военачальниками в камуфляже. На распространенных Кремлем кадрах было видно, как глава государства заслушивает доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. «Наша задача — окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области, и полностью освободить территорию», — заявил президент.

«Это некая форма невербального месседжа на тему альтернатив переговорам. Развилка понятна. Или учет русских требований, или президент принимает другую форму, другую эманацию своей должности. То есть должность Верховного главнокомандующего как непосредственного главы Вооруженных сил воюющей страны» Андрей Пинчук политический обозреватель

Эксперт добавил, что военная форма также подтверждает успех Российской армии на курском направлении.

Мировые СМИ заявили о «леденящем предупреждении» Путина Украине

Как пишет CNN, появление Путина призвано поднять боевой дух военнослужащих на фоне достигнутых успехов на направлении.

Тщательно спланированный визит Путина, видимо, был направлен на то, чтобы поднять боевой дух, в то время как российские войска наступают на остатки украинских сил на российской территории CNN

The Irish Star также акцентировало внимание на камуфляже, в котором появился Путин. В материале говорится о «леденящем предупреждении, которое российский лидер сделал украинским войскам». В ходе своей речи Путин указал, что Россия будет относиться к взятым в плен в Курской области украинским военным как к террористам.

Между тем The New York Times также указывает, что президент, одетый в военную форму, посетил командный пункт, чтобы «подбодрить военных на фоне того, как они отбросили украинские войска с большей части оккупированной территории».

Наконец, индийское издание The Week отмечает, что «тщательно спланированный визит российского президента также является ответом на переговоры о прекращении огня и ожидания Украиной компромисса со стороны России». Как отмечает издание, появление Путина в военной форме можно считать ответом на это.

В 2022 году Путин появился на учениях «Восток-2022» в генеральском бушлате

Военные учения «Восток-2022» проходили с 1 по 7 сентября 2022 года с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Тогда пресс-секретарь президента пояснил, что верхняя одежда, в которой был Путин, никак не связана с проводимой спецоперацией или намерением получить генеральское звание.

«И президент был не в военной форме, он надел действительно куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шел проливной ливень», — указал Песков.

В 2021 году официальный представитель Кремля отмечал, что Путин не обязан носить военную форму, он сам принимает решение, как ему одеваться.